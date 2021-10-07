السعودية: 4 جرحى في هجوم طائرة مسيّرة على مطار أبها





وأعلن التحالف لاحقاً عن تدمير موقع إطلاق الطائرة المسيّرة المفخخة التي حاولت استهداف المطار، في محافظة صعدة اليمنية.



وأصيب في 31 آب/أغسطس الماضي ثمانية أشخاص بجروح وتضررت طائرة مدنية في هجوم طائرة مسيّرة ضد المطار نفسه.





رام الله - دنيا الوطنتعرض أربعة أشخاص مساء أمس الأربعاء لجروح طفيفة، إثر اعتراض هجوم طائرة مسيّرة مفخخة، استهدف مطار أبها، وذلك بعد مرور خمسة أسابيع من هجوم مماثل.وقال التحالف الذي تقوده السعودية باليمن في بيان: "طائرة مسيرة مفخخة حاولت تنفيذ هجوم عدائي على مطار أبها، تسبّب بوقوع إصابات طفيفة لأربعة من العاملين (بالمطار)، وتهشم الزجاج لبعض الواجهات، وسقوط شظايا الاعتراض في محيط المطار".وأضاف التحالف: "أن المحاولة الحوثية لاستهداف المدنيين بمطار أبها كمطار مدني تمثل جريمة حرب، وأن التخالف اتخذ إجراءات عملياتية لتحييد مصادر التهديد المستخدمة في محاولة هجوم مطار أبها".