لهذا السبب ميقاتي يوقع مشروع قانون يرفع الحصانة عن جميع المسؤولين
وقال ميقاتي في مقابلة مع قناة سكاي نيوز عربية بالأمس: "إن الدستور يقول أن محاكمة الرؤساء والوزراء تتم أمام محكمة خاصة، ولم يحرز التحقيق المتعلق بالانفجار تقدما كبيراً وسط حملة تشويه استهدفت قاضي التحقيق طارق البيطار ومقاومة من فصائل لبنانية قوية".
وأكد ميقاتي أن الحكومة ستقدم المساعدة لأهالي ضحايا الانفجار كاشفاً عن وجود مخطط لإعادة بناء المرفأ الذي يمثل شريانا حيوياً لاقتصاد البلاد.
ويشعر كثير من اللبنانيين وعلى رأسهم عائلات الضحايا بالغضب؛ إزاء عدم تقديم أي من المسؤوليين للعدالة بعد انقضاء عام على الكارثة، فيما رفض وزراء ومسؤولون سابقون تهم الإهمال مراراً.
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