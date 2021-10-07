بعد سنوات.. تركيا تصادق على اتفاقية باريس للمناخ

رام الله - دنيا الوطنصادق برلمان تركيا على اتفاقية باريس للمناخ، أمس الأربعاء، بعد أن أحجم عنه لسنوات بسبب ما اعتبره إجحافاً بشأن مسؤولياتها في إطار الاتفاقية، بالإجماع في تصويت شارك فيه (353) عضواً.وقال البرلمان التركي في بيان صحفي: "إن تركيا تصادق على الاتفاقية كدولة نامية، وستنفذها ما دامت لا تلحق ضرراً بحقها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية".وتضع اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ تركيا ضمن مجموعة توصف بالدول الصناعية، فيما طلبت تركيا في مقترح حذف اسمها من قائمة الدول الصناعية، لأن حُذفها من الاستفادة من استثمار وتأمين ونقل للتكنولوجيا في إطار الاتفاقية.ووقعت تركيا الاتفاقية في نيسان/ أبريل 2016، لكن أنقرة لم تصادق عليها مجادلة بأنها ينبغي عدم اعتبارها دولة متقدمة في إطار الاتفاقية، وهو ما يعطيها قدراً أكبر من المسؤولية، لأنها مسؤولة تاريخياً عن حصة صغيرة جداً من انبعاثات الكربون.وأعلن الرئيس رجب طيب اردوغان الشهر الماضي خلال اجتماعه في الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن تركيا ستصادق على الاتفاقية، مؤكداً أن الدول التي يقع على عاتقها مسؤولية تاريخية عن تغير المناخ يجب أن تبذل الجهد الأكبر.