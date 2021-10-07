دولي

بعد سنوات.. تركيا تصادق على اتفاقية باريس للمناخ

بعد سنوات.. تركيا تصادق على اتفاقية باريس للمناخ
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
صادق برلمان تركيا على اتفاقية باريس للمناخ، أمس الأربعاء، بعد أن أحجم عنه لسنوات بسبب ما اعتبره إجحافاً بشأن مسؤولياتها في إطار الاتفاقية، بالإجماع في تصويت شارك فيه (353) عضواً. 

وقال البرلمان التركي في بيان صحفي: "إن تركيا تصادق على الاتفاقية كدولة نامية، وستنفذها ما دامت لا تلحق ضرراً بحقها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية".

وتضع اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ تركيا ضمن مجموعة توصف بالدول الصناعية، فيما طلبت تركيا في مقترح حذف اسمها من قائمة الدول الصناعية، لأن حُذفها من الاستفادة من استثمار وتأمين ونقل للتكنولوجيا في إطار الاتفاقية.

ووقعت تركيا الاتفاقية في نيسان/ أبريل 2016، لكن أنقرة لم تصادق عليها مجادلة بأنها ينبغي عدم اعتبارها دولة متقدمة في إطار الاتفاقية، وهو ما يعطيها قدراً أكبر من المسؤولية، لأنها مسؤولة تاريخياً عن حصة صغيرة جداً من انبعاثات الكربون. 

وأعلن الرئيس رجب طيب اردوغان الشهر الماضي خلال اجتماعه في الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن تركيا ستصادق على الاتفاقية، مؤكداً أن الدول التي يقع على عاتقها مسؤولية تاريخية عن تغير المناخ يجب أن تبذل الجهد الأكبر.

أخبار ذات صلة

الأمم المتحدة تُعين مبعوثاً خاصاً للصحراء الغربية

الأمم المتحدة تُعين مبعوثاً خاصاً للصحراء الغربية

أمريكا تمنح الجيش اللبناني 6 طوافات عسكرية

أمريكا تمنح الجيش اللبناني 6 طوافات عسكرية

الأمين العام: طرد 7 موظفين أممين من إثيوبيا انتهاكاً لميثاق الأمم

الأمين العام: طرد 7 موظفين أممين من إثيوبيا انتهاكاً لميثاق الأمم

بعد أزمة الغواصات.. فرنسا تقرر إعادة سفيرها إلى أستراليا

بعد أزمة الغواصات.. فرنسا تقرر إعادة سفيرها إلى أستراليا

مليار دولار.. قيمة استثمار (جوجل) لتعزيز وصول الإنترنت بإفريقيا

مليار دولار.. قيمة استثمار (جوجل) لتعزيز وصول الإنترنت بإفريقيا

مصرع 20 شخصًا وإصابة المئات في زلزال ضرب باكستان

مصرع 20 شخصًا وإصابة المئات في زلزال ضرب باكستان

&#34;إسرائيل&#34; تحذر سفاراتها بالعالم من هجمات إيرانية محتملة

"إسرائيل" تحذر سفاراتها بالعالم من هجمات إيرانية محتملة

الشرطة الأمريكية تحقق في إطلاق نار بمدرسة ثانوية في ولاية تكساس

الشرطة الأمريكية تحقق في إطلاق نار بمدرسة ثانوية في ولاية تكساس

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

&#34;الديمقراطية&#34;: قرار الصلاة بالأقصى تمهيد لنزع الصفة الوطنية عن قدسنا وأرضنا لصالح الرواية التوراتية

"الديمقراطية": قرار الصلاة بالأقصى تمهيد لنزع الصفة الوطنية عن قدسنا وأرضنا لصالح الرواية التوراتية

تيسير خالد يدعو الحكومة والقوى للمشاركة بتوفير الحماية للمزارعين في موسم الزيتون

تيسير خالد يدعو الحكومة والقوى للمشاركة بتوفير الحماية للمزارعين في موسم الزيتون

الاحتلال يعتقل مواطنًا من &#34;الأقصى&#34;

الاحتلال يعتقل مواطنًا من "الأقصى"

إصابة مواطن واعتقاله خلال تصدي الأهالي لجرافات الاحتلال في اللبن الشرقية

إصابة مواطن واعتقاله خلال تصدي الأهالي لجرافات الاحتلال في اللبن الشرقية

&#34;التربية&#34;: مدارسنا تحيي يوم التراث بفعاليات تنتصر للرواية الوطنية

"التربية": مدارسنا تحيي يوم التراث بفعاليات تنتصر للرواية الوطنية

هيئة الأسرى تتقدم &#34;للعليا الإسرائيلية&#34; بالتماسين بشأن الأسيرين الفسفوس وبشارات

هيئة الأسرى تتقدم "للعليا الإسرائيلية" بالتماسين بشأن الأسيرين الفسفوس وبشارات

نابلس: إصابة مواطن واعتقاله خلال تصدي الأهالي لجرافات الاحتلال في اللبن الشرقية

نابلس: إصابة مواطن واعتقاله خلال تصدي الأهالي لجرافات الاحتلال في اللبن الشرقية

الاحتلال يعتقل أسيرا محررا من زبوبا ويداهم منزل عائلة الأسير كممجي في كفر ذان

الاحتلال يعتقل أسيرا محررا من زبوبا ويداهم منزل عائلة الأسير كممجي في كفر ذان

منوعات

ياسمين صبري تكشف عن موهبة جديدة لها

ياسمين صبري تكشف عن موهبة جديدة لها

تعرف على نهاية المسلسل اللبناني (صالون زهرة)

تعرف على نهاية المسلسل اللبناني (صالون زهرة)

إنجي خوري تشوه سمعة وائل كفوري.. وطليقته تشن هجوم عليها

إنجي خوري تشوه سمعة وائل كفوري.. وطليقته تشن هجوم عليها

هل قررت ميرهان حسين نجمة (ستار أكاديمي) ارتداء الحجاب؟

هل قررت ميرهان حسين نجمة (ستار أكاديمي) ارتداء الحجاب؟

ما سبب تأجيل أول عمل يجمع أمير كرارة ونيللي كريم؟

ما سبب تأجيل أول عمل يجمع أمير كرارة ونيللي كريم؟

ما حقيقة خطوبة جوزيف عطية وداليدا خليل؟

ما حقيقة خطوبة جوزيف عطية وداليدا خليل؟

بسبب مسلسل لعبة الحبار..&#34;نتفليكس&#34; تدخل في جدل بعد ظهور رقم هاتف حقيقي

بسبب مسلسل لعبة الحبار.."نتفليكس" تدخل في جدل بعد ظهور رقم هاتف حقيقي

وفاة نجل فنان شهير يثير الضجة على السوشيال ميديا

وفاة نجل فنان شهير يثير الضجة على السوشيال ميديا

شاهد كيف شوق تيم حسن جمهوره لمسلسله الجديد &#34;الهيبة – جبل&#34;

شاهد كيف شوق تيم حسن جمهوره لمسلسله الجديد "الهيبة – جبل"

سمية الخشاب تثير الجدل بنصيحة لجمهورها بعد تعطّل مواقع التواصل

سمية الخشاب تثير الجدل بنصيحة لجمهورها بعد تعطّل مواقع التواصل

عربي

لهذا السبب ميقاتي يوقع مشروع قانون يرفع الحصانة عن جميع المسؤولين

لهذا السبب ميقاتي يوقع مشروع قانون يرفع الحصانة عن جميع المسؤولين

شاهد.. لحظة تبادل اطلاق نار بين عناصر أمن ومجهولين بمصر

شاهد.. لحظة تبادل اطلاق نار بين عناصر أمن ومجهولين بمصر

العراق والإمارات يوقعان عقدًا لبناء 5 محطات كهروشمسية لتوليد الطاقة

العراق والإمارات يوقعان عقدًا لبناء 5 محطات كهروشمسية لتوليد الطاقة

ولي عهد أبو ظبي يبحث مع رئيس الوزراء الإثيوبي العلاقات الثنائية

ولي عهد أبو ظبي يبحث مع رئيس الوزراء الإثيوبي العلاقات الثنائية