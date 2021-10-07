العراق والإمارات يوقعان عقدًا لبناء 5 محطات كهروشمسية لتوليد الطاقة

وقال عبد الجبار في مؤتمر صحفي مشترك مع سهيل بن محمد المزروعي وزير الطاقة الإماراتي، وسهى النجار رئيسة هيئة الاستثمار العراقية :"إن العراق التزم بعدة برامج لتنفيذ مشاريع للطاقة النظيفة"، مضيفًا أن "مشروع بناء خمس محطّات كهروشمسية لتوليد الطاقة الذي وقعه العراق والإمارات اليوم ستليه مشاريع أخرى"، وفق ما نقلت (واع).





من جانبها، أكدت سهى النجار رئيسة هيئة الاستثمار خلال المؤتمر، أن عقد تنفيذ المحطّات الكهروشمسية سيعمل على توليد ألفي ميكاواط، وتلبية 20% من الحاجة المخطط لها للطاقة المتجددة"، لافتًا إلى أن المستثمرين يضخون أموالاً ضخمة في العراق والأمر يصب بصالح الاقتصاد.





بدوره، أبدى سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة الإماراتي استعداد بلاده لتلبية حاجة العراق من الطاقة المتجددة، وتنفيذ أكبر مشروع للمحطات الكهروشمسية، مؤكدًا أن للعراق والعراقيين فضلًا على الإمارات بمراحل بنائها الأولى.





يشار إلى أن سهيل محمد المزروعي وزير الطاقة والبنى التحتية بدولة الامارات العربية، قد وصل أمس الأربعاء إلى بغداد، حيث كان باستقباله وزير النفط إحسان عبد الجبار إسماعيل.







رام الله - دنيا الوطنأفادت وكالة الأنباء العراقية (واع)، أمس الأربعاء، أن العراق والإمارات وقعا عقدًا لإنشاء خمس محطات للطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء، بحضور رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي.وأكد إحسان عبد الجبار وزير النفط العراقي، أن بغداد تسعى لتوليد 7500 ميكاواط من الطاقة البديلة، فيما أبدى وزير الطاقة الإماراتي سهيل بن محمد المزروعي استعداد بلاده لتغطية حاجة العراق من الطاقة المتجددة.