اشتباكات مسلحة بين مقاومين وقوات الاحتلال في نابلس وجنين

رام الله - دنيا الوطنشهدت مدينتا نابلس وجنين شمال الضفة الغربية، فجر اليوم الخميس، اشتباكات مسلحة بين مقاومين وقوات الاحتلال الإسرائيلي.ففي حي المخفية بمدينة نابلس وقع اشتباك مسلح بين مقاومين وقوات الاحتلال خلال اقتحامها الحي فجر اليوم.وأفادت مصادر محلية بأن الاشتباك استمر لعدة دقائق قبل أن تقوم قوات الاحتلال باقتحام أحد المنازل والنداء على شاب عبر مكبرات الصوت.وفي بلدة برقين قرب جنين وقع اشتباك مسلح آخر بين المقاومين وقوات الاحتلال التي اقتحمت البلدة.يشار إلى أن برقين شهدت خلال الأيام الماضية اشتباكات مسلحة أسفرت عن استشهاد العديد من الشبان آخرهم علاء زيود من بلدة سيلة الحارثية.