الأمم المتحدة تُعين مبعوثاً خاصاً للصحراء الغربية





وأضاف المتحدث العام دوجاريك أن دي ميستورا سيتولى منصبه في الأول من تشرين الثاني/نوفمبر القادم.



وتراجع المغرب عن رفضه لتعيين دي ميستورا سفيراً بعد ضغوط أميركية، وسيكون مقرّ دي ميستورا الايطالي السويدي في بروكسل حيث يعيش.





رام الله - دنيا الوطنأعلنت الأمم المتحدة مساء أمس تعيينها الدبلوماسي ستافان دي ميستورا مبعوثاً خاصاً للصحراء الغربية، وذلك بعد رفض المغرب وجبهة البوليساريو نحو (12) مرشحاً منذ شغور المنصب في آيار/مايو 2019.ورحّب ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة بقرار أنطونيو غوتيريش الأمين العام للمنظمة الدولية القيام بهذا التعيين، واصفاً إياه بالمؤشر إيجابي بعد مرور أكثر من عامين على البحث عن مرشح، واقتراح (13) اسماً على طرفي النزاع.