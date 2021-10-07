شؤون فلسطينية

نابلس: إصابة مواطن واعتقاله خلال تصدي الأهالي لجرافات الاحتلال في اللبن الشرقية

نابلس: إصابة مواطن واعتقاله خلال تصدي الأهالي لجرافات الاحتلال في اللبن الشرقية
رام الله - دنيا الوطن
أصيب، اليوم الخميس، مواطن بجروح في الرأس، جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي على المواطنين، الذين تصدوا لجرافاته في بلدة اللبن الشرقية، جنوب نابلس.

وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس، إن قوات الاحتلال اعتدت بالضرب على المواطن نائل عوايصة، ما أدى إلى إصابته بجروح في رأسه، قبل ان تعتقله، بحسب وكالة الانباء الرسمية (وفا).

وأضاف أن الاعتداء على المواطنين جاء خلال تصديهم لجرافات الاحتلال التي تقوم بأعمال تجريف في منطقة "واد ياسوف" الواقع بين أراضي اللبن الشرقية والساوية.

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