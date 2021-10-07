العمل بغزة: لم يتم التنسيق معنا بخصوص وجود موافقة إسرائيلية على إصدار تصاريح عمال

رام الله - دنيا الوطنأكدت وزارة العمل الفلسطينية في قطاع غزة، أنه لم يتم التنسيق معها بخصوص وجود موافقة إسرائيلية على إصدار تصاريح عمال، لافتة إلى أن ما تم الإعلان عنه هو إصدار تصاريح للتجار فقط.جاء ذلك تعقيبا على الاعلان عن تقديم طلبات للعمل في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948، مشيرة إلى أن استقبال الغرفة التجارية للأعداد الكبيرة والهائلة من العمال، هي مسؤولية تتحملها سلطات الاحتلال، معتبرة ذلك نتاج الحصار على الشعب الفلسطيني.وفي السياق ذاته، أشارت الوزارة إلى أن كافة المسؤوليات القانونية تجاه عمال قطاع غزة، يتحملها الاحتلال الاسرائيلي، الاحتلال الإسرائيلي، معتبرة أن الانقسام الفلسطيني وتهميش القطاع من خطط التنمية، أحد أهم أسباب تفاقم نسب البطالة.وشدد الوزارة على ضرورة وضع حلول؛ للحد من البطالة وتشغيل العمال وإيجاد فرص عمل مناسبة لهم، معلنة أنه يوجد لديها نظام معلومات حول القوى العاملة، وانها مستعدة للتعاون مع الجهات المختصة فيما يتعلق بالعمال حسب قانون العمل الفلسطيني.وطالبت الوزارة، المؤسسات الدولية بالتدخل العاجل لرفع الحصار الظالم عن الأهالي والشعب الفلسطيني في قطاع غزة.