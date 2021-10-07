أمريكا تمنح الجيش اللبناني 6 طوافات عسكرية









رام الله - دنيا الوطنكشفت قيادة الجيش اللبناني،أمس الأربعاء، عن تسلمها ست طوافات عسكرية من نوع (+MD - 530F)، مقدمة كهبة من الولايات المتحدة الأمريكية.ونشر الموقع الرسمي التابع للمؤسسة العسكرية اللبنانية بياناً صحفياً قال فيه: "قيادة الجيش هي من أشرفت على عملية تسلم الطوافات في قاعدة بيروت الجوية، بحضور عدد من الضباط وأعضاء من مكتب التعاون الدفاعي في السفارة الأمريكية في لبنان".وقدمت الولايات المتحدة سابقاً للبنان ثلاث مروحيات من طراز (هيوي 2)، حيث قدرت قيمة المروحيات الثلاث، بأكثر من 32 مليون دولار.