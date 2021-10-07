تونس: الجيش المصري حقق معجزة عسكرية بكل المقاييس في حرب أكتوبر

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه سعيد بالسيسي، بحسب بيان للرئاسة التونسية نشرته على حسابها عبر موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، حيث أكدت الرئاسة في بيانها، أن الجيش المصري حقق معجزة عسكرية بكل المقاييس، بتمكّنه في ظرف ساعات من عبور قناة السويس وعبور خط برليف.





وقالت الرئاسة التونسية: "إن مكالمة سعيد والسيسي مثلت فرصة لاستعراض علاقات الأخوة المتينة والمتميزة القائمة بين البلدين والتأكيد على العزم الثابت المشترك لتنويعها وتدعيمها".





وأعرب قيس سعيد عن شكره للرئيس المصري على الجسر الجوي الذي أذن به لمعاضدة جهود تونس في مجابهة جائحة (كوفيد 19) بما زاد في ترسيخ روابط التضامن والتآزر بين الشعبين الشقيقين.







رام الله - دنيا الوطنهنأ الرئيس التونسي قيس سعيّد، أمس الأربعاء، نظيره المصري الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بمناسبة حلول الذكرى الثامنة والأربعين لحرب تشرين الأول/ أكتوبر 1973.