(معاريف): لا يوجد تقدم بملفات التهدئة والاعمار وصفقة تبادل الاسرى

رام الله - دنيا الوطنتناولت صحيفة (معاريف) الاسرائيلية، صباح يوم الخميس مجريات اللقاءات الثنائية بين القيادة المصرية ووفد حركة حماس في القاهرة.وأكدت الصحيفة، عدم وجود تقدم في ملفات التهدئة وإعادة الإعمار في قطاع غزة وحتى مفاوضات صفقة تبادل الأسرى مع حركة حماس.وأشارت المصادر للصحيفة، إلى الجهود التي يبذلها الوسيط المصري لتحقيق الهدوء في قطاع غزة.وأوضحت المصادر أن مصر تناقش مع قادة حماس زيادة إدخال البضائع من مصر إلى غزة عبر معبر رفح، وعزا هذا الدور إلى أن المصريين يرون في ذلك أنه يعزز قدراتهم ومكانتهم الإقليمية والدولية خاصةً تجاه الأميركيين.