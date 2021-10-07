بعد أزمة الغواصات.. فرنسا تقرر إعادة سفيرها إلى أستراليا

وقال جان إيف لو دريان وزير الخارجية الفرنسي: "إن باريس ستعيد سفيرها إلى أستراليا بعد سحبه بسبب خلاف نشب إثر إلغاء صفقة غواصات فرنسية"، بحسب ما جاء على موقع (سوبتنيك الروسية).





كما وأبلغ الوزير الفرنسي المشرعين الفرنسيين، بعودة سفير باريس إلى كانبيرا، لإعادة تحديد إطار العلاقات الثنائية في المستقبل.





الجدير ذكره أن فرنسا كانت قد سحبت سفيرها من كانبيرا احتجاجًا على اتفاق دفاعي بين الولايات المتحدة واستراليا وبريطانيا، ويستهدف الاتفاق الذي يعرف باسم (اوكس) مجابهة القوة العسكرية الصينية.





وبموجب الاتفاق، تعهدت أستراليا بشراء غواصات من الولايات المتحدة، وانسحبت من عقد لشراء غواصات فرنسية وهو ما دفع باريس إلى وصف الأمر بأنه "خيانة وطعنة في الظهر".







رام الله - دنيا الوطنأعلنت فرنسا، أمس الأربعاء، عزمها إعادة سفيرها إلى أستراليا، بعد سحبه بسبب أزمة إلغاء أستراليا صفقة غواصات فرنسية، وتعهدها بشراء غواصات من الولايات المتحدة، وهو ما اعتبرته باريس "طعنة في الظهر".