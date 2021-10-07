وزير أردني أسبق: تقرير (باندورا)عمل مبرمج وليس تحقيق استقصائي صحفي





ولفت إلى أن الملك الراحل الحسين بن طلال كان يمتلك أسهما في شركات عالمية، إضافة إلى وجود أملاك في أوروبا والولايات المتحدة، وأملاك للعائلة الهاشمية في مكة والحجاز، وأيضا في تركيا.



وأردف قوله: "كل من يشعر بالضيق من مكانة الأردن في العالم، فالدولة الأردنية عظيمة ومكانتها محترمة، وجلالة الملك دافع عن الإسلام في مختلف المنابر خلال الحرب على داعش، وهناك جهات لا يعجبها مكان الأردن دوليا".



ولفت الوزير الأسبق إلى أن ما يثلج الصدر هو التفاف الأردنيين خلف القيادة الهاشمية، وجلالة الملك عبد الله الثاني بعد صدور التقرير، مشيراً إلى وجود دول تحاول تعظيم قدراتها في التأثير وتقلل من قدرات تأثير البعض، وهناك جهات تحاول النيل من هذه المكانة.



ووصف بيان الديوان الملكي الهاشمي بالمحترف، وحذر من نشر التهديدات الأمنية والخصوصية لأنها تضر بالحسابات الأمنية.



وختم قوله: "دول العالم المانحة للأردن تعطي القروض والمنح وهي تعمل بوجود برامج مراقبة ومحاسبة بأعلى المجالات، لافتاً إلى أن هدف التقرير يتمثل في الإضرار بالأردن".





رام الله - دنيا الوطناعتقد محمد المومني، وزير الدولة الأردني لشؤون الإعلام الأسبق، وجود علاقة بين ما ورد في تقرير (باندورا)، والتقارب الأردني السوري، معتبراً استهداف الملك عبد الله الثاني والأردن عمل مبرمج وليس مجرد تحقيق استقصائي صحفي.وقال المومني الوزير الأردني السابق: "إن الجميع يعلم ماذا يعني صدور تقرير بعشرات الآلاف من الصفحات، ويكون التركيز الإعلامي على الأردن فقط، إضافة إلى وجود إعلانات ممولة عنه"، وفق ما نقلته وكالة (عمون الإخبارية).وأضاف المومني: "هذا التقرير محاولة لبث الفتنة والفرقة داخل المجتمع الأردني، ومحاولة خبيثة لربط الأموال العامة بأموال جلالة الملك عبد الله الثاني الخاصة".وأكد وزير الدولة الأردني الأسبق على أنوجود أملاك للعائلة الهاشمية هو أمر معروف، بدليل أن الشريف الحسين بن علي تبرع بـ (400) دينار ذهب لإعمار المسجد الأقصى، ثم تبعه الملك المؤسس.