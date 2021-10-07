مليار دولار.. قيمة استثمار (جوجل) لتعزيز وصول الإنترنت بإفريقيا

والجدير ذكره، أن أقل من ثلث سكان القارة البالغ عددهم 1,3 مليار نسمة متصلون بإنترنت النطاق العريض، وتبلغ أعمار قرابة نصف السكان دون سن (18) عاماً، لذلك تعتبر سوقاً واعداً.

رام الله - دنيا الوطنكشفت شركة جوجل أمس الأربعاء عن استثمارها مبلغ بقيمة مليار دولار في السنوات الخمس القادمة؛ لإتاحة الوصول إلى شبكة الإنترنت بشكل أسرع وبأسعار معقولة ولدعم ريادة الأعمال في إفريقيا.وقال سوندار بيشاي رئيس (ألفابيت) في بيان صحفي: "أحرزت خطوات كبيرة في السنوات القليلة الماضية، لكن هناك حاجة لبذل مزيد من الجهود لجعل الإنترنت متاحة وبأسعار معقولة ومفيدة لكل إفريقي".وتابع: "سيدعم هذا الاستثمار التحول الرقمي عن طريق ضمان تحسين قدرة الشبكة والوصول إليها، حسبما قال في بيان، وستخصص الأموال، من بين أمور أخرى، لتطوير البنى التحتية ومن بينها الكابل البحري إكويانو، الذي سيربط جنوب إفريقيا وناميبيا ونيجيريا وسانت هيلين بأوروبا.وأضاف: "تعهدت جوجل قبل أربع سنوات بتدريب نحو 10 ملايين إفريقي من الشبان، وشركات صغيرة على المهارات الرقمية".بدوره، قال نينيت غاجريا المدير الإداري لـ (جوجل إفريقيا): "أؤمن بشدة أن لا أحد يستطيع حل مشكلات إفريقيا الكبرى أكثر من المطورين الشبان ومؤسسي الشركات الناشئة في إفريقيا، ومن العراقيل أمام الوصول إلى الانترنت أيضا أسعار الهواتف الذكية.من جانبها، قالت جوجل: "إنها ستدخل في شراكة مع عملاق الاتصالات في كينيا سفاريكوم لإطلاق هواتف أندرويد بأسعار معقولة، لشريحة المستخدمين لأول مرة، وسيتم إطلاق المشروع لاحقا في أنحاء القارة مع شركات اتصالات أخرى مثل ايرتيل وإم.تي.إن وأورانج وفوداكوم".