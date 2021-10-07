غزة: 7 وفيات و728 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الصحة بغزة، صباح اليوم الخميس، تسجبل 7 حالات وفاة و728 إصابة جديدة بفيروس كورونا، بعد إجراء 2921 فحصا مخبريا خلال الـ 24 ساعة الماضية.وسجلت الصحة في تقريرها اليومي حول الحالة الوبائية في قطاع غزة تعافي 1005 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا.وأوضحت أن إجمالي تراكمي للمصابين 175092 إصابة، فيما إجمالي الحالات النشطة 17268 حالة، بالإضافة إلى إجمالي المتعافين 156385 حالة.وبينت أن إجمالي الوفيات 1439حالة وفاة، فيما إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 306 حالة، بالإضافة إلى إجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 195 حالة.وحول التطعيمات، فإن إجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة: 768590 جرعة، فيما إجمالي الاشخاص الذين تلقوا اللقاح: 444759 شخصا.