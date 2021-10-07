"إسرائيل" تحذر سفاراتها بالعالم من هجمات إيرانية محتملة

رام الله - دنيا الوطنحذرت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، بعثاتها الدبلوماسية والسفارات التابعة لها في جميع أنحاء العالم من هجمات محتملة تستهدفها من قبل إيران.وبحسب القناة 12، فإنه طلب من الدبلوماسيين الإسرائيليين في جميع أنحاء العالم البقاء في حالة تأهب قصوى، مشيرةً إلى أن هذه التعليمات صدرت بعد اعتقال مواطن أذربيجاني بتهمة التخطيط لاغتيال رجال أعمال إسرائيليين في قبرص.ووفقًا للقناة، فإن 3 من المشتبه بهم بالتخطيط للعملية يشتبه بفرارهم من قبرص إلى دول أخرى مجاورة.وأشارت إلى أن هناك مخاوف جدية من أن تقوم إيران بهجمات ضد أهداف إسرائيلية ومنها الدبلوماسيين والسفارات المنتشرة في عدد كبير من دول العالم.واتهم نفتالي بينت رئيس حكومة الاحتلال، ووزير الجيش بيني غانتس، إيران بالوقوف خلف تلك المحاولة، فيما نفت طهران تلك الاتهامات.