الاحتلال يعتقل شابين من العيسوية

رام الله - دنيا الوطناعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس الأربعاء، شابين من بلدة العيسوية، في القدس المحتلة.وأفاد مكتب إعلام الأسرى بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين لؤي أشرف محمود، وأحمد هيثم محمود من بلدة العيسوية بعد تسليم نفسيهما.وسبق أن اقتحمت قوات الاحتلال منزلي الشابين محمود وهددت عائلتيهما.ومنذ ثلاثة أيام يشن الاحتلال حملة اعتقالات واسعة في العيسوية طالت عدداً كبيراً من الشبان والفتية.وتعاني العيسوية منذ أكثر من عام من حملة عقاب جماعي تمارسها سلطات الاحتلال بحق سكانها، مستخدمة كل وسائل التنكيل والقمع بحقهم، بما فيها فرض الضرائب وتحرير مخالفات.وتقع العيسوية في الجهة الشمالية الشرقية من المسجد الأقصى، وفيها دفع السكان ولا يزالون ثمن الاحتلال، فمن أصل 12500 دونم (الدونم يساوي ألف متر) هي مساحة القرية قبل عام 1967، تراجعت مساحتها لصالح الاستيطان ولم يبق منها سوى نحو 2400 دونم، وفق تقارير إعلامية فلسطينية.وتمنع سلطات الاحتلال أهالي البلدة من البناء، وتهدم منازلهم وتوزع بشكل أسبوعي الإخطارات بدعوى البناء دون ترخيص، وفي المقابل ترفض المصادقة على الخريطة الهيكلية، التي تمكن الأهالي من البناء والتوسع ليتناسب مع الزيادة الطبيعة.