الزق: لا يوجد إي موافقة إسرائيلية حتى اللحظة لخروج عمال القطاع

خاص دنيا الوطنأكد صالح الزق، رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية في قطاع غزة، وجود أي موافقة إسرائيلية حتى اللحظة على خروج عمال قطاع غزة، نافيا أن يتم الحديث سواء من قريب او من بعيد عن وجود تصاريح للعمال.وقال الزق في تصريح خاص لـ"دنيا الوطن": "نحن نستمر بعملنا كشؤون مدينة لصالح المواطن داخل قطاع غزة، من خلال زيادة كوتة التجار المسموح لهم مغادرة غزة للضفة الغربية، أو للأراضي الفلسطينية المحتلة، مع علمنا المسبق أن الغالبية العظمى من هؤلاء التجار يعملون بالداخل المحتل، وهذا له أثر إيجابي على دخل عائلاتهم وعلى إنعاش السوق بقطاع غزة".وأضاف الزق: "ولإدراكنا لأحوال الجميع خاصة بعد إغلاق المعابر وكورونا، ولتخفيف الأعباء عن المواطنين، فقد تم إعفاء مقدم طلب التاجر من الفواتير والسجل التجاري، ونحن بالشؤون المدنية نتلقى الطلبات من القطاع الخاص، وقد تم فعلا أخذ طلبات من جميع الاتحادات والجمعيات".وتابع بقوله: "كما هو معتاد، تم اليوم الطلب من الغرف التجارية، إرسال طلبات لتجار جدد لنا بالشؤون المدنية".وفي السياق، أكد رئيس الهيئة العامة للشؤون المدينة بقطاع غزة، أن من تفاجأ من عدد المواطنين الذين تقدموا بطلبات للحصول على تصاريح تاجر، ليتمكنوا من الحصول على فرصة عمل أو تجارة بالضفة أو الداخل الفلسطيني المحتل، فهو لا يرى حقيقة الواقع المعاش بالقطاع.