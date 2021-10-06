شؤون فلسطينية

غرفة تجارة وصناعة غزة تعلن معايير التقدم للحصول على التصاريح الجديدة

غرفة تجارة وصناعة غزة تعلن معايير التقدم للحصول على التصاريح الجديدة
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت غرفة تجارة وصناعة محافظة غزة، مساء اليوم الأربعاء، بيانا صحفياً حول طلبات التصاريح الجديدة، ومعايير التقدم بطلب للحصول عليها.

وأكدت الغرفة في بيانها الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أنه بناء على تعليمات صادرة من وزارة الشؤون المدنية، بتخصيص عدد 700 تصريح للغرفة، للدخول الى الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948، والضفة الغربية، فقد تقرر فتح باب التسجيل للحصول على التصاريح بشكل الكتروني.

وأشارت إلى أن عملية الحصول على التصاريح ستتم وفق عدة معايير، منها ألا يقل عمر المتقدم عن 26 عاما، والا يزيد عن 60 عاما، وأن يكون متزوجاً، ولا يكون موظفاً، لافتة في الوقت ذاته إلى أنه لا يسمح التقديم للنساء.

وفي السياق، أكدت الغرفة، أن من بين المعايير كذلك، أن يكون المتقدم من سكان محافظة غزة فقط، وان يكون حاصلا على تطعيم كورونا.

وأشارت إلى أنه تم تفعيل التسجيل الالكتروني، حفاظا على السلامة الصحية ولراحة المواطنين وعدم الاختلاط، بسبب جائحة كورونا.

وأهابت الغرفة التجارية بمحافظة غزة في بيانها، بكافة المواطنين، للتسجيل الالكتروني فقط وعدم المراجعة في مقر الغرفة بغزة، لافتة إلى أنه فور انتهاء عملية التسجيل والمراجعة والتدقيق لكافة الطلبات، فستتم عملية القرعة الالكترونية في وارة الشؤون المدنية.

ودعت الغرفة التجارية، كل من سلم نسخة ورقية في مقر الغرفة بغزة، اليوم الأربعاء، تأكيد عملية التسجيل على الرابط المرفق.

للتسجيل عبر الرابط 

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