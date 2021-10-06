السفير دبور يستقبل السفير العراقي في لبنان

واكد السفير العراقي على الموقف الثابت للعراق مع فلسطين قيادة وشعباً في نضالهم المشروع لتحقيق الاستقلال وانهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية ورفض كافة الممارسات الإسرائيلية بحق شعبنا الفلسطيني ومقدساته الإسلامية والمسيحية وبخاصة في مدينة القدس وعلى موقف الحكومة العراقية المعلن حول طرح مفهوم التطبيع مع إسرائيل بانه امر مرفوض دستوريا وقانونيا وشعبيا وسياسيا في الدولة العراقية.





بدوره ثمن السفير دبور المواقف المبدئية للعراق حكومة وشعباً ودعمهم الدائم لحقوق شعبنا الفلسطيني في نضاله لإنجاز مشروعه الوطني.



رام الله - دنيا الوطناستقبل سفير دولة فلسطين لدى الجمهورية اللبنانية اشرف دبور اليوم الأربعاء، سفير العراق في لبنان حيدر البراك.