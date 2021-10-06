غرفة تجارة وصناعة محافظة غزة تستقبل 10.447 طلب تصريح

رام الله - دنيا الوطنأعلنت غرفة تجارة وصناعة محافظة غزة، أنها استقبلت اليوم الأربعاء، 10.447 طلب للعمال بغرض الحصول على تصريح عمل داخل الخط الأخضر والضفة الغربية وذلك بعد إعلان وزارة الشؤون المدنية في قطاع غزة.أكد نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة محافظة غزة رشاد حماد، في تصريح نشر على صفحة الغرفة التجارية لمحافظة غزة في موقع (فيسبوك)، أن الغرفة استقبلت منذ ساعات الصباح الباكر 10.447 طلب من محافظة غزة فقط، ويأتي هذا العدد الكبير من الطلبات في ظل ارتفاع نسبة البطالة في قطاع غزة والتي تجاوزت أكثر من 65 % وارتفاع نسبة الفقر الأمر الذي دفع الالف لأبواب الغرفة التجارية في محافظة غزة.وأوضح المهندس وائل العاوور عضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة الاقتصادية أن وزارة الشؤون المدنية أعلنت في وقت سابق موافقة الاحتلال الإسرائيلي على منح عدد 2500 تصريح عمل جديد موزعة على محافظات قطاع غزة.وأشار العاوور أن غرفة تجارة وصناعة محافظة غزة ستصدر إعلان مساء اليوم يوضح آلية التعامل وتقديم الطلبات من خلال رابط الكتروني عبر صفحة الغرفة على (فيسبوك)، وذلك في إطار التخفيف وتسهيل عملية استقبال الطلبات.