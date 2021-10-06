دولي

الشرطة الأمريكية تحقق في إطلاق نار بمدرسة ثانوية في ولاية تكساس

الشرطة الأمريكية تحقق في إطلاق نار بمدرسة ثانوية في ولاية تكساس
رام الله - دنيا الوطن
قالت الشرطة الأمريكية إنها تحقق حاليا في حادث إطلاق نار بمدرسة "تيمبرفيو" الثانوية بولاية تكساس، فيما تحدثت تقارير إعلامية عن تسجيل إصابات.

وقالت شرطة مدينة أرلينغتون في بيان "نحن في مكان إطلاق النار بمدرسة تيمبرفيو الثانوية. نجري حاليا بحثا منهجيا ونعمل بشكل وثيق" للتحقيق في الحادث، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصادر في الشرطة قولها إن 4 أشخاص أصيبوا بجروح جراء إطلاق النار.

وتداول رواد مواقع التواصل مقطع فيديو يمكن من خلاله سماع طلقات نارية داخل أحد فصول الثانوية.

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