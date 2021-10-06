مفتي القدس: الجمعة غرة ربيع الأول والثلاثاء 19 أكتوبر ذكرى المولد النبوي
أعلن المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى محمد حسين، أن يوم غد الخميس هو المتمم لشهر صفر لعام 1443هـ، وأن يوم الجمعة 8/10/2021 هو الأول من شهر ربيع الأول.
وأوضح في بيان، مساء اليوم الأربعاء، أن ذكرى المولد النبوي الشريف، الواقعة في الثاني عشر من ربيع الأول ستتوافق مع يوم الثلاثاء 19/10/2021، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.
ودعا المفتي، المواطنين إلى إعمار المسجد الأقصى المبارك بالصلاة وشد الرحال إليه، خاصة في ظل التهديدات العدوانية لسلطات الاحتلال والمستوطنين ضده.
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