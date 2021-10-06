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مفتي القدس: الجمعة غرة ربيع الأول والثلاثاء 19 أكتوبر ذكرى المولد النبوي

مفتي القدس: الجمعة غرة ربيع الأول والثلاثاء 19 أكتوبر ذكرى المولد النبوي
رام الله - دنيا الوطن
أعلن المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى محمد حسين، أن يوم غد الخميس هو المتمم لشهر صفر لعام 1443هـ، وأن يوم الجمعة 8/10/2021 هو الأول من شهر ربيع الأول.

وأوضح في بيان، مساء اليوم الأربعاء، أن ذكرى المولد النبوي الشريف، الواقعة في الثاني عشر من ربيع الأول ستتوافق مع يوم الثلاثاء 19/10/2021، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.

ودعا المفتي، المواطنين إلى إعمار المسجد الأقصى المبارك بالصلاة وشد الرحال إليه، خاصة في ظل التهديدات العدوانية لسلطات الاحتلال والمستوطنين ضده.

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