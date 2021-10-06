الاقتصاد: كمية الذهب الواردة لمديرية المعادن بلغت طناً و450 كغم

رام الله - دنيا الوطنأفادت وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطيني، أن كمية الذهب الواردة لمديرية المعادن الثمينة بالوزارة، بلغت طناً و450 كغم، في حين بلغ حجم إيراداتها من المعادن الثمينة مليون و300 ألف شيكل، خلال شهر ايلول/ سبتمبر الماضي.وأشارت الوزارة في تصريح نشرته، مساء اليوم على صفحتها في موقع (فيسبوك)، أن الكميات الواردة الى المديرية، سجلت ارتفاعا بنسبة 163%، في حين ارتفعت الإيرادات المحققة بنسبة 140%، عن الشهر ذاته من العام السابق 2020، الذي عانى جراء الآثار السلبية لجائحة كورونا وما نتج عنها من تراخٍ في الأسواق بشكل عام.وقالت: "بلغ متوسط سعر اونصة الذهب، في شهر أيلول بغ 1777 دولار، في حين سجل متوسط سعرها عن الشهر ذاته عام 2020 مبلغ 1922 دولارا، أي بانخفاض بنسبة 8%".وفي السياق، أكدت وزارة الاقتصاد، أن طواقم الرقابة والتفتيش في المديرية خلال الشهر المنصرم، نفذت 9 جولات تفتيشية، شملت 24 محلاً ومصنعاً.