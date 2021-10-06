هل يصبح الاستيطان بؤرة خلاف بين الإدارة الامريكية وإسرائيل؟

رام الله - دنيا الوطننقل موقع (واللا) الإسرائيلي، عن مسؤولين إسرائيليين، أن الإدارة الامريكية برئاسة جو بايدن، أرسلت رسالة وصفها بـ"الهادئة"، إلى مكتب رئيس وزراء الاحتلال نفتالي بينت، تطالب بوقف البناء الجديد في مستوطنات الضفة الغربية.وقال الموقع: "من المحتمل أن تصبح قضية المستوطنات بؤرة توتر بين إسرائيل والولايات المتحدة، لكن كلاً من البيت الأبيض ومكتب بينت يريدان تجنب ذلك ومحاولة الوصول إلى تفاهمات عبر قنوات هادئة".وأضاف: "إن المسؤولين الإسرائيليين قالوا إن نائب السفير الأمريكي في القدس مايكل راتني، اتصل بمسؤولين كبار في مكتب رئيس الوزراء الأسبوع الماضي وقالوا إن إدارة بايدن تود أن ترى ضبط النفس أو الحد من التخطيط والبناء الجديد في المستوطنات".