لاجئة فلسطينية مرشحة لجائزة أكثر طالب نفوذاً في العالم

رام الله - دنيا الوطنأعلنت المنظمة العالمية لجائزة التكنولجيا ومقرها في الولايات المتحدة الأميركية، عن اختيار الطالبة الفلسطينية آية يوسف التي ولدت ونشأت في مخيم للاجئين في لبنان، كواحدة من أفضل 50 متأهلاً للتصفيات النهائية لجائزة Chegg Global Student"" لعام 2021 التي تمنح لأكثر طالب تأثيرا في العالم.وتم ترشيح أكثر من 3500 مرشح من 94 دولة حول العالم بسبب تأثيرهم الحقيقي على التعليم وحياة أقرانهم والمجتمع من حولهم، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.وآية يوسف من مخيم برج البراجنة ودرست في مدارس الاونروا والتحقت بكلية الهندسة المعمارية في الجامعة الأمريكية ببيروت، وتعمل في برامج الأمم المتحدة لتوجيه الشباب حول العالم.وجائزة Chegg Global Student مفتوحة لجميع الطلاب الذين لا تقل أعمارهم عن 16 عامًا والمسجلين في مؤسسة أكاديمية أو برنامج تدريب ومهارات.وسيتم الإعلان عن الطالب الفائز الشهر وسيحصل على جائزة قدرها 100،000 دولار.