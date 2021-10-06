الحرس الرئاسي الفلسطيني ينظم حملة للتبرع بالدم

















رام الله - دنيا الوطننظم الحرس الرئاسي الفلسطيني وبنك الدم، اليوم الأربعاء، حملة للتبرع بالدم في معسكر الحرس الرئاسي، لصالح بنك الدم الفلسطيني.وأكد الحرس الرئاسي في تصريح نشر على صفحته في موقع (فيسبوك)، أن هذه الحملة تأتي ضمن سلسة من الحملات التي يشارك فيها العشرات من منتسبي الحرس الرئاسي ، من اجل رفد بنك الدم الفلسطيني لما يحتاج من وحدات دم، وخاصة تلك النادرة منها التي ستخدم أبناء شعبنا الفلسطيني، ومن ضمنهم منتسبي الحرس الرئاسي وعائلاتهم.وأشار إلى أن هذه الحملة تهدف لتوفير الاحتياجات الملحة للدم مما يساهم في انقاذ حياة المرضى الذي يحتاجون الى وحدات دم عاجلة، وتعتبر هذه المشاركة من الحرس الرئاسي التزاماً وطنيناً وأنساني أتجاه أبناء شعبنا الفلسطيني.