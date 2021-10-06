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شؤون فلسطينية

الأوقاف: نحذر من وقوع كارثة إذا استمرت إسرائيل بحربها على المقدسات

الأوقاف: نحذر من وقوع كارثة إذا استمرت إسرائيل بحربها على المقدسات
رام الله - دنيا الوطن
حذر وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية حسام أبو الرب من وقوع كارثة إذا استمرت قرارات الاحتلال الإسرائيلي بحق المقدسات، والتي كان آخرها السماح لليهود بأداء صلوات صامتة في المسجد الأقصى المبارك.

واعتبر أبو الرب، في بيان صحفي، مساء اليوم الأربعاء، أن إصدار مثل هذه القرارات ازداد بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة، الأمر الذي يوجب على العرب والمسلمين شعوبا وحكومات أن يضعوا القضية الفلسطينية ومقدساتها على رأس سلّم أولوياتهم، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.

وأكد أن الإجراءات والقرارات الإسرائيلية لن تثني الفلسطينيين عن مواصلة دفاعهم عن مقدساتهم الإسلامية والمسيحية، ولن تمنع المسلمين من أداء العبادات بمساجدهم، ولن ترضخهم لسياسة الأمر الواقع وسياسة الاحتلال.

وأضاف: "مهما بلغت الهجمة الإسرائيلية الشرسة بحق القدس والأقصى الشريف وباقي المقدسات، سنواصل الصمود والتوحد حتى يتحقق الهدف الكبير وهو التخلص من الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف".

ووجه أبو الرب نداء إلى العرب والمسلمين بضرورة العمل فورا على توفير إسناد سياسي وإعلامي واقتصادي للقضية الفلسطينية كواجب ديني وكرسالة دعم للفلسطينيين، لأن القدس والمقدسات ليست للفلسطينيين فقط، بل للعرب والمسلمين جميعا.

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