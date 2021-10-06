لجنة الانتخابات تنفي معلومات فتح مراكز تسجيل جديدة أو تمديد فترة والنشر والاعتراض

رام الله - دنيا الوطننفت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية، مساء اليوم الأربعاء، المعلومات المتداولة في بعض وسائل الاعلام عن فتح مراكز تسجيل جديدة للمقدسيين، أو تمديد فترة التسجيل والنشر والاعتراض.وأكدت اللجنة في تصريح نشرته، على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) ان أي قرار أو إعلان خاص بعملها، يصدر عنها، وهي تقوم بالإعلان عنه للجمهور عبر منصاتها المختلفة والناطق باسمها.وكانت وكالة الانباء الرسمية (وفا)، قد نشرت على موقعها أن لجنة الانتخابات المركزية أعلنت عن فتح مراكز تسجيل للمقدسيين، وذلك بالتعاون مع محافظة القدس، ولكن بعد ذلك أزالت الخبر عن موقعها.