وسائل إعلام عربية تكشف مصير صفقة تبادل الاسرى بين حماس وإسرائيل



وكانت حركة حماس، قد نفت في تصريح لها مساء الأحد الماضي، المعلومات التي أوردتها قناة العربية، حول انجاز صفقة تبادل أسرى مع الاحتلال الإسرائيلي.



وطالبت الحركة، وسائل الاعلام، لتوخي الحذر، وتجنب بث الشائعات التي تتلاعب بمشاعر الأسرى وعائلاتهم، لافتة إلى أن بث مثل هذه الشائعات لن يفلح في الضغط على قيادة المقاومة الفلسطينية.



بدورها نقلت وكالة (الاناضول) التركية، عن مصدر لم تسمه، أن وفد قيادة حركة حماس برئاسة إسماعيل هنية، رئيس مكتبها السياسي، ناقش مع وزير المخابرات المصرية اللواء عباس كامل، ملف تبادل الأسرى مع الاحتلال، مؤكدا في الوقت ذاته إلى أن قيادة الحركة ناقشت عدة افكار في هذا الملف، الا أنه لم يحدث أي تقدم ملموس على هذا الصعيد حتى اللحظة.



رام الله - دنيا الوطنقالت قناة (العربية)، مساء اليوم الأربعاء: "إن صفقة تبادل الاسرى بين إسرائيل وحركة حماس، تعطلت بسبب مواقف الجانبين".ونقلت القناة عن مصادر لم تسمها، أن إسرائيل رفضت فكرة الافراج عن ألف أسير، لافتة إلى أن إسرائيل اعترضت كذلك على الافراج عن أسماء طالبت حركة حماس بإطلاق سراحهم.وأشارت المصادر إلى أن مصر طالبت حركة حماس، بضرورة تثبيت الهدنة، ووقف الاستفزازات مع إسرائيل، مؤكدة في الوقت ذاته أن هناك جولة جديدة من المفاوضات حول صفقة الأسرى بين حماس وإسرائيل.داخليا، أكدت المصادر لقناة العربية، أن مصر طالبت بضرورة مواصلة الحوار بين الفصائل الفلسطينية، وتنحية الخلافات جانبا للوصول الى تسوية داخلية.