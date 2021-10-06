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شؤون فلسطينية

الوزيران غنيم وزيارة يبحثان التعاون المشترك

الوزيران غنيم وزيارة يبحثان التعاون المشترك
رام الله - دنيا الوطن
استقبل رئيس سلطة المياه، م. مازن غنيم في مكتبه اليوم وزير الأشغال العامة د. محمد زيارة ، لبحث التعاون في القضايا المشتركة والتي تخدم تطوير البنية التحتية بشكل عام وعلى رأسها قطاع المياه والصرف الصحي.

وأكد خلال اللقاء على حساسية قطاع المياه والتعقيدات التي يواجهها نتيجة للعراقيل الإسرائيلية، والإنجازات التي تم تحقيقها على أرض الواقع على الرغم من التحديات والتي انعكست على حياة المواطنين، مشيراً الى أن سلطة المياه عملت على وضع خططها الاستراتيجية لتتواءم والاحتياجات المستقبلية للتجمعات الفلسطينية المختلفة.

من جانبه أكد زيارة على أهمية تكاملية العمل بين القطاعات ذات العلاقة لما له من أثر إيجابي يساهم في توحيد الجهود وتحقيق المنفعة العامة وهو ما تسعى الحكومة لتطويره من خلال تعزيز آليات العمل بين المؤسسات الشريكة.

وقد اتفق الوزيران خلال اللقاء على ان يتم التنسيق على المستوى الفني بين اللجان من كلا الطرفين للبحث في القضايا المشتركة والإشكاليات للعمل على وضع الحلول المناسبة وآليات تنفيذها ليتم تفعيلها من قبل جهات الاختصاص وتقديم تصور مشترك الى مجلس الوزراء بالشراكة مع الوزارات ذات العلاقة يشمل جميع
التدخلات الاستراتيجية لتطوير قطاع البنية التحتية بما يسهم بتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز صمودهم.

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