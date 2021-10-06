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شؤون فلسطينية

بالتنسيق مع محافظة القدس.. لجنة الانتخابات تفتح مراكز تسجيل جديدة خاصة بالمقدسيين

بالتنسيق مع محافظة القدس.. لجنة الانتخابات تفتح مراكز تسجيل جديدة خاصة بالمقدسيين
رام الله - دنيا الوطن
اتفقت محافظة القدس ولجنة الانتخابات المركزية على فتح مراكز تسجيل جديدة في بلدتي كفر عقب والقبيبة بالإضافة لمركز الرام، وتمديد ساعات الدوام في مراكز التسجيل لما بعد الساعة الثالثة مساءً، وذلك لتسهيل تسجيل الناخبين المقدسيين غير المسجلين.

جاء ذلك عقب لقاء عقدته محافظة القدس اليوم الأربعاء مع لجنة الانتخابات المركزية، بحضور نائب المحافظ عبد الله صيام ومستشار المحافظ معروف الرفاعي ومسؤول دائرة القدس الانتخابية زياد البكري، وذلك لمناقشة فتح مراكز تسجيل جديدة لتسهيل عملية تسجل الناخبين المقدسيين تحضيرا للمشاركة في الانتخابات المحلية، علماً أن يوم غدٍ الخميس هو آخر يوم للتسجيل، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.

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