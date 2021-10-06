"الشؤون المدنية تستضيف اجتماعاً موسعاً لمسؤولي التدقيق والرقابة الداخلية في مؤسسات الدولة





كما تطرق الحضور الى الفجوات التي تعاني منها هذه الوحدات ، من نقاط ضعف وسبل الوصول لعوامل النجاح الحيوية التي من شأنها النهوض والتقدم بهذه الوحدة الهامّة في كافة المؤسسات الحكومية ، والدعوة الى دعم التدقيق والرقابة الداخلية ، وضرورة اعتماد مجلس الوزراء لسياسة استراتيجية وخطة عمل إصلاحية لهذه الإدارة الهامة .







ويأتي هذا الاجتماع الموسع لمناقشة مسودة سياسة واستراتيجية التدقيق والرقابة الداخلية في القطاع الحكومي للعامين 2022-2023 ، للوصول الى تقدم وتطور عمل التدقيق والرقابة في الوزارات والمؤسسات العامة.كما تطرق الحضور الى الفجوات التي تعاني منها هذه الوحدات ، من نقاط ضعف وسبل الوصول لعوامل النجاح الحيوية التي من شأنها النهوض والتقدم بهذه الوحدة الهامّة في كافة المؤسسات الحكومية ، والدعوة الى دعم التدقيق والرقابة الداخلية ، وضرورة اعتماد مجلس الوزراء لسياسة استراتيجية وخطة عمل إصلاحية لهذه الإدارة الهامة .

رام الله - دنيا الوطناستضافت صباح اليوم الأربعاء الهيئة العامة للشؤون المدنية في مقرها بمدينة رام الله، رؤساء التدقيق والرقابة الداخلية في الوزارات والمؤسسات الحكومية، بدعوة من الإدارة العامة للتدقيق الداخلي في وزارة المالية الفلسطينية.ورحب في بداية اللقاء مدير عام الرقابة الداخلية في الهيئة العامة للشؤون المدنية، إبراهيم حرب بالحضور ناقلاً لهم تحيات الوزير حسين الشيخ متمنياً لهم اجتماعاً ناجحاً وموفقاً لهم جميعا.