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استمرار حملة التسجيل والتوعية في رابع أيام فترة التسجيل والنشر والاعتراض

استمرار حملة التسجيل والتوعية في رابع أيام فترة التسجيل والنشر والاعتراض
رام الله - دنيا الوطن
كثفت لجنة الانتخابات المركزية من حملة التوعية والتثقيف في رابع أيام فترة التسجيل والنشر والاعتراض للمرحلة الأولى من الانتخابات المحلية 2021، حيث من المقرر أن تنتهي هذه المرحلة في تمام الساعة الثالثة من عصر يوم غدٍ الخميس.

وفي هذا السياق، تدعو اللجنة كافة المواطنين للتأكد من تسجيلهم للانتخابات المحلية من خلال الاتصال على الرقم #600* أو على الرقم المجاني 1800300400 أو من خلال الموقع الإلكتروني للجنة الانتخابات والذي يتاح عبره التسجيل أيضاً لمن لم يسجل من قبل، إلى جانب التسجيل في مراكز اللجنة ومكاتبها في جميع محافظات الضفة الغربية بما فيها القدس.

وأشارت اللجنة إلى استمرار عمل طواقمها الذين يزيد عددهم على 1000 موظف وموظفة باستقبال المواطنين في مراكز التسجيل والنشر والاعتراض أو بالجولات والزيارات الميدانية في مختلف المحافظات لتمكين المواطنين من الاطلاع على سجل الناخبين الابتدائي أو التسجيل للانتخابات خاصة في الهيئات المستحدثة في القدس وطوباس والأغوار.

وضمن جهود التوعية، تنفذ مكاتب المناطق الانتخابية زيارات للمدارس في الهيئات المحلية التي ستجري فيها انتخابات المرحلة الأولى، لدعوة طلاب المرحلة الثانوية للتسجيل ممن يحق لهم ذلك، وتعريفهم كافة الطلبة على أهمية الانتخابات ودعوة أهاليهم للمشاركة فيها، بما فيهم مدارس ذوي الإعاقة البصرية والذي تم تزويدهم بمشورات خاصة مطبوعة بلغة بريل.

ونفذت مكاتب المناطق منذ بداية مرحلة التسجيل والنشر والاعتراض عشرات الاجتماعات واللقاءات التوعوية بمشاركة عشرات المواطنين في جميع المناطق الانتخابية، جرى خلالها اطلاعهم على أهمية المرحلة لتشجيعهم على المشاركة بالانتخابات.

كما عقد منسقو المناطق الانتخابية في مختلف المحافظات لقاءات مع مدراء مديريات الحكم المحلي بهدف تعزيز التنسيق والتعاون بما يسهم في تسهيل عمل اللجنة في كافة الهيئات المحلية.



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