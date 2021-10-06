(والا): حماس تمهل الاحتلال أسبوعين لحل مشكلة تأخر المنحة القطرية الخاصة بموظفيها

وتابع نقلا عن مسؤولين أمنيين بأن إسرائيل وحماس لم تتوصلا لاتفاق تهدئة في غزة، نافياً ما تردد عن تحقيق تفاهمات بوساطة مصرية.





وأوضحت أنه لن يتم إسقاط المطالبة بإحراز تقدم في "قضية الأسرى والمفقودين" في المحادثات المقبلة، وفي الجيش يستعدون لاحتمال التصعيد في ظل عدم وجود تقدم.

وأضاف الموقع بأنه لهذه الغاية أعلنت شخصيات بارزة في حماس إمهال أسبوعين قادمين لتقديم حل لهذه المشكلة.