غزة: توضيح بشأن الأقساط المتبقية من المرابحات البنكية المترصدة على الموظفين الشهداء

أفادت وزارة المالية بغزة، اليوم الأربعاء، بأن سداد الأقساط المتبقية من المرابحات البنكية المترصدة على الموظفين الشهداء، حسب الجدولة المعتمدة في البنوك.





وقامت الوزارة حاليا وفق تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، بالتواصل مع البنوك لتحديد آلية تنفيذ القرار، الذي يستفيد منه الموظفين الشهداء ممن تنطبق عليهم شروط الاستفادة وعددهم بالعشرات.





وأكدت الوزارة القيمة الاجمالية لهذه الأقساط حوالى 200 ألف دولار، سيتم متابعة آليات سدادها مع البنوك المختلفة.

رام الله - دنيا الوطن