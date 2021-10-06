الاحتلال يعقد جلسة محكمة ثانية للمعتقل المضرب علاء الأعرج غدًا الخميس

رام الله - دنيا الوطنأفاد المحامي جواد بولس، بأن محكمة الاحتلال العليا عقدت جلسة للنظر في الالتماس الخاص بقضية المعتقل الإداري علاء الأعرج، اليوم الأربعاء، وستعقد جلسة ثانية يوم غدٍ لمناقشة تقرير ستقدّمه نيابة الاحتلال تعلّل فيه سبب رفضها تجميد اعتقاله الإداري.وأوضح بولس أنه وخلال مناقشة الالتماس وبعد معاينة التقرير الطبي الذي أشار إلى خطورة جدية على حياة المعتقل الأعرج المضرب منذ (60) يوماً، وردت معلومات أنه ينقل إلى المستشفى وبناء على ذلك اقترح قضاة الاحتلال تجميد أمر اعتقاله الإداري، الأمر الذي رفضته النيابة، مما دفع المحكمة إلى إصدار "أمر احترازي" ضد النيابة وطالبوها بتقديم تقرير خطي يعلل هذا الرفض، وعليه غدا ستعقد جلسة ثانية لمناقشة تقرير النيابة.يذكر أن الأعرج (34 عاماً)، من طولكرم، وهو مهندس مدني، ويقبع في سجن "عيادة الرملة"، وتعرض للاعتقال عدة مرات منذ عام 2013، من بينها اعتقالات إداريّة، ووصل مجموع سنوات اعتقاله بشكل متفرق إلى أكثر من خمس سنوات، وخلال فترات اعتقاله السابقة فقد والده، كما أن طفله الوحيد أبصر النور وهو رهن الاعتقال السابق، وأعادت سلطات الاحتلال اعتقاله في 30 حزيران 2021، وأصدرت بحقه أمر اعتقال إداريّ لمدة 6 شهور.