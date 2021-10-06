محمد بن زايد يستقبل وزير خارجية قطر ويبحث معه العلاقات الثنائية

ووفقًا لوكالة الأنباء الإماراتية (وام)، فقد بحث محمد بن زايد مع وزير الخارجية القطري خلال اللقاء الذي جرى في قصر الشاطئ في إمارة أبو ظبي، العلاقات الثنائية و سبل تعزيزها بما يخدم مصالح البلدين.





وبحسب الوكالة، حضر اللقاء الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني للإمارات و الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان.





رام الله - دنيا الوطناستقبل محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، اليوم الأربعاء، وزير خارجية قطر محمد بن عبد الرحمن في زيارة هي الأولى للمسؤول القطري منذ الأزمة الخليجية.