السيسي: مصر لم تسع يومًا لحروب أو نزاعات





رام الله - دنيا الوطنأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أن مصر تسعي دائمًا لتحقيق السلام، ولم تسع يومًا لحروب أو نزاعات من أجل تحقيق أطماع غير شرعية أو الإستيلاء بدون حق على مستحقات الآخرين.وقال السيسي خلال ندوة تثقيفية بمناسبة ذكرى حرب تشرين الأول/ أكتوبر: "تمر الأيام وتتعاقب السنوات وتتبدل الأفكار وتتغير أشكال الصراعات والحروب التقليدية التي اعتدنا عليها فى الماضي، حيث أنها تحولت اليوم إلى حروب غير نمطية تستهدف تدمير الأوطان من داخلها".وأشار الرئيس المصري إلى أن قضية مصر الأولى الآن هي قضية الوعي الذي أصبح مسؤولية مشتركة بين كافة مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني.