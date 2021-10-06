إسرائيل: هبوط نسبة فحوصات (كورونا) الإيجابية إلى أقل من 2.5%





وفي حديث إذاعي صباح اليوم ذكر ميفوراخ ان معظم المرضى بحالة خطيرة غير مطعمين.

رام الله - دنيا الوطنلأول مرة منذ أشهر عدة، هبطت نسبة فحوصات (كورونا) الإيجابية في إسرائيل، إلى أقل من 2.5%.ويعزو الخبراء في وزارة الصحة تحسن الصورة الوبائية، إلى تطعّم أكثر من ثلاثة ملايين وستمئة ألف مواطن بالجرعة الثالثة من اللقاح.وفي سياق متصل أوضح مدير قسم (كورونا) في هداسا عين كارم القدس درور ميفوراخ انه طرأ انخفاض على عدد الحالات المرضية المتوسطة في المستشفى فيما بقي على حاله عدد المرضى الذين توصف حالتهم بخطيرة ويخضعون لأجهزة التنفس الاصطناعي "الاكمو" .