إيران تعتزم استئناف العلاقات مع السعودية وتنتظر موقف الرياض

حسين أمير عبد اللهيان،

رام الله - دنيا الوطنقالوزير الخارجية الإيراني، اليوم الاربعاء، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الروسي، سيرغي لافروف: "إن بلاده مستعدة لإعادة العلاقات مع السعودية وتنتظر موقف الرياض".وبدوره، صرح وزير الخارجية الروسي: "أن موسكو تحث الأصدقاء العرب والإيرانيين على المضي قدما في سبيل التقارب".كما تطرق لافروف إلى الملف النووي الإيراني، قائلاً" إن موسكو وطهران تؤيدان استئناف للمفاوضات بشأن خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي) في صيغة فيينا بأسرع وقت ممكن".وأشار وزير الخارجية الروسية إلى أن المجتمع الدولي ينتظر عودة الولايات المتحدة إلى عملية التفاوض و رفع القيود غير القانونية فيما يتعلق بإيران وشركائها التجاريين.