رئيس الوزراء يطلع القنصل البلجيكي على الوضع المالي "الصعب" للحكومة

استقبل رئيس الوزراء د. محمد اشتية، اليوم الأربعاء في مكتبه برام الله، القنصل البلجيكي الجديد ويلفريد بفيفر، حيث بحث معه آخر المستجدات وتعزيز التعاون المشترك.وثمن رئيس الوزراء الدعم البلجيكي المستمر لفلسطين على كافة الأصعدة، مشيرا الى أهمية تعزيز برامج التعاون والتماشي مع الأولويات الوطنية، خاصة في مجال التعليم والتدريب المهني والتقني، لمواجهة البطالة بين صفوف الشباب خاصة خريجي الجامعات.واستعرض اشتية آخر المستجدات السياسية مطالبا المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل للسماح بعقد الانتخابات في القدس، وفق الاتفاقيات الموقعة معها، كونه مطلب وطني وشعبي، ولإعادة الوهج الديمقراطي لفلسطين.واطلع رئيس الوزراء القنصل البلجيكي على الوضع المالي الصعب بسبب استمرار إسرائيل باقتطاعاتها غير الشرعية من أموال المقاصة الفلسطينية، وانخفاض نسبة الدعم الخارجي.