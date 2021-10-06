شؤون فلسطينية

"العربية الفلسطينية": اتفاق الإطار لشطب قضية اللاجئين الفلسطينيين

"العربية الفلسطينية": اتفاق الإطار لشطب قضية اللاجئين الفلسطينيين
رام الله - دنيا الوطن
أوضح جميل عاشور، عضو اللجنة المركزية للجبهة العربية الفلسطينية، أمين سر ساحة غزة، أن اتفاق الإطار بين أميركا و الأونروا يهدف إلى تصفية قضية اللاجئين، مضيفا:" وشطب حق العودة والقرار الأممي 194"، مبينا "الاتفاق يخالف قرارات الشرعية الدولية الداعمة لحقوق شعبنا".

وكشف عاشور عن الوضع القانوني للاتفاق، قائلا: " إنه يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي"، ملمحا أن إبرام اميركا اتفاقا مع الأونروا يخالف الدستور الأميركي، معتبرا ذلك أنه تدخل في دور الأمم المتحدة التي أنشئت من أجله وهو مساعدة اللاجئين الفلسطينيين حتى عودتهم.

وشدد عاشور في أقواله على بطلان اتفاق الإطار، مشيرا إلى تجرؤ الولايات الأميركية على القانون الدولي، مؤكدا أن القانون الدولي يحفظ حق العودة للاجئين ، ملمحا أن الاتفاق يجعل الأونروا عرضة للتدخلات الخارجية  و الابتزاز السياسي، داعيا إلى تنظيم فعاليات رفضا للاتفاق، مطالبا القيادة الفلسطينية بالتمسك بحق العودة ، وتفعيل الدور الدبلوماسي لإسقاط اتفاق الإطار.

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