الهيئة العليا لشؤون العشائر تهنئ الشعب المصري بذكرى نصر أكتوبر

وأكدت الهيئة العليا لشؤون العشائر، أن هذه التهنئة هي رسالة حب ووفاء من الشعب الفلسطيني إلى الشعب المصري الشقيق، الذي ضحى كثيرًا من أجل فلسطين، والتي ارتبطت دماء شهدائه الزكية الطاهرة بتراب فلسطين.





وأشادت الهيئة بالارتباط التاريخي والجغرافي بين قطاع غزة ومصر والعلاقات الاجتماعية والعائلية التي تربط بين الشعبين الشقيقين والممتدة منذ عقود.





رام الله - دنيا الوطنتقدمت الهيئة العليا لشؤون العشائر في قطاع غزه بالتهنئة إلى الشعب المصري الشقيق، والجيش المصري البطل قادة وضباطا وأفرادا، وعلى رأسهم الرئيس عبد الفتاح السيسي، بـ "مناسبة ذكرى انتصار السادس من أكتوبر والذي استطاع فيه الجيش المصري العظيم هزيمة العدو الصهيوني".