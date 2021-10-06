شؤون فلسطينية

تفاصيل لقاء سفير فلسطين في لبنان ووفد من حركة حماس

تفاصيل لقاء سفير فلسطين في لبنان ووفد من حركة حماس
رام الله - دنيا الوطن
استقبل سفير دولة فلسطين لدى الجمهورية اللبنانية اشرف دبور، وفداً من دائرة العلاقات الوطنية في حركة حماس بالخارج برئاسة رئيس الدائرة علي بركة، وحضور ممثل حركة حماس في لبنان أحمد عبد الهادي، وعضوي الدائرة أيمن شناعة وابراهيم المدهون، وعلي قاسم المسؤول السياسي للحركة في بيروت.

واستعرض اللقاء الأوضاع المعيشية الصعبة لشعبنا الفلسطيني في لبنان وسبل تخفيف من معاناته، وأثنوا على التعاون والتنسيق الفلسطيني المشترك في الحفاظ على امن واستقرار مخيماتنا والوقوف بوجه اية محاولات لاستخدام المخيمات في أية اجندات خارجية قد تمس امن واستقرار ومصلحة لبنان الشقيق.

وتم البحث في اخر التطورات التي تستهدف الأراضي الفلسطينية المحتلة من قبل الاحتلال الإسرائيلي وممارساته اليومية والاعتداءات المستمرة على شعبنا وارضنا ومقدساتنا الإسلامية والمسيحية وبخاصة في العاصمة القدس ومحاولة فرض وتكريس
المشروع الصهيوني بالتهويد، وعبر اللقاء عن الاعتزاز بنضال شعبنا المشروع بكافة اشكاله لتحقيق اهدافنا بالتحرير والاستقلال والعودة واسقاط كافة المشاريع الصهيونية.

وتم التأكيد على ضرورة القيام بخطوات إيجابية وعملية على الأرض لتعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية وانهاء الانقسام لمواجهة التحديات والمخاطر المحدقة بقضيتنا الفلسطينية العادلة.

وأشاد اللقاء بصمود وبسالة الأسرى الابطال في سجون الاحتلال، موجهين لهم التحية والتقدير لصبرهم وثباتهم، معاهدين بان تبقى قضيتهم على سلم الأولويات حتى ينالوا حريتهم.

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