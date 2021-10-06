وزارة الدفاع الأمريكية: انتحار 580 جنديًا أمريكيًا خلال العام الماضي

وبين تقرير للوزارة أن من بين المنتحرين (175) ينتمون للقوات البرية، و(81) من القوات الجوية، و(66) من القوات البحرية، فيما انتحر (62) فردًا من سلاح مشاة البحرية، و(196) فردًا من مقاتلي الحرس الوطني والاحتياط، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).





وتشير الأرقام المسجلة في 2020 إلى ارتفاع ضحايا الانتحار مقارنة مع عام 2019 الذي رصدت فيه (504) حالات انتحار في الجيش الأمريكي.





وفي السياق، قال لويد أوستن وزير الدفاع الأمريكي إن: "البيانات المقدمة مقلقة، وعدد حالات الانتحار بين العسكريين وعائلاتهم لا يزال مرتفعا للغاية، الوضع لا يتغير في الاتجاه الصحيح".





رام الله - دنيا الوطنأفادت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) بأن 580 جنديًا أمريكيًا انتحروا خلال عام 2020، من بينهم 384 من الجنود العاملين، وهو ما يظهرارتفاع معدلات الانتحار بصفوف الجنود بنسبة 41.4 % خلال خمسة أعوام.