شؤون فلسطينية

غنام تناقش مع مجلسي التنفيذي والطوارئ الاستعدادات للشتاء وموسم قطف الزيتون

غنام تناقش مع مجلسي التنفيذي والطوارئ الاستعدادات للشتاء وموسم قطف الزيتون
رام الله - دنيا الوطن
التقت محافظ رام الله والبيرة د. ليلى غنام مع مجلسي التنفيذي والطوارئ في المحافظة وناقشت مع أعضائهما من كافة المؤسسات الشريكة سواءً المدنية أو العسكرية الاستعدادات لفصل الشتاء، وموسم قطاف الزيتون، بالإضافة الى الوضع الصحي وعدد من القضايا التي تهم المواطنين في المحافظة.

وأكدت غنام على أن هذا اللقاء هو تحضيري لرفع حالة الاستعداد والجاهزية لمواجهة الحالات الطارئة مع بدء التغيرات في الحالة الجوية، متمنية أن يكون فصل الشتاء موسم خير على جميع أبناء شعبنا.

وأشارت الى أن التكامل بين كافة مؤسساتنا من شأنه المساهمة في خلق مخرجات إيجابية من حيث الجاهزية والاستعداد على كافة الأصعدة ما ينعكس على الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما شددت د. غنام على أن لقمة الفلاح الفلسطيني مغمسة بالدم في المناطق المهددة من الاحتلال والقريبة من المستوطنات، مشيرة الى ضرورة مساندتهم من أجل تمكينهم من قطف ثمار زيتونهم ومواجهة هجمات المستوطنين التي تهدف لإبعادهم عن
أرضهم و سرقة مصدر رزقهم .

كما شكرت المحافظ كافة المؤسسات الشريكة وعلى رأسهم الأجهزة الأمنية والجمعيات وفريق الدفع الرباعي، مبرقة بالتهنئة للطائفة السامرية بالأعياد.

وعرضت البلديات ومديرية الأشغال والدفاع المدني وشركة الكهرباء وكافة الشركاء خطتهم وجهودهم المتواصلة لتنظيف العبارات ومجاري الأودية، ومواقع تصريف مياه الأمطار في المحافظة، بالإضافة الى متابعة وتفقد كوابل وأسلاك الكهرباء
القريبة من الأشجار في مراكز المدن والقرى والمخيمات وأطراف المدن، فيما قدم مدير الشؤون الصحية في صحة رام الله والبيرة د. مهدي راشد شرحا مفصلا حول تطورات الحالة الوبائية في المحافظة داعيا لمزيد من الالتزام في إجراءات
الوقاية والتباعد.

كما تمت مناقشة إيجاد آليات مشتركة بين البلديات وكافة المؤسسات الشريكة من أجل حل مشكلة تجمع المياه في شارع كفر عقب خلال فصل الشتاء.

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