السعودية توفر جرعة لقاح (كوفيد-19) ثالثة لفئات معينة

محمد العبد العالي،

رام الله - دنيا الوطنأعلنالمتحدث باسم وزارة الصحة السعودية، أن المملكة العربية السعودية أتاحت حالياً الجرعة الإضافية (المنشطة) لفئات معينة.وقال العبد العالي:"إنه ثبت علمياً أنهم بحاجة للجرعة الإضافية، ممن يعانون من الفشل الكلوي المزمن، أو من لديهم زراعة أعضاء".وأضاف متحدث الصحة في تصريحات (لقناة السعودية)، أن وزارة الصحة تستعد لتلقيح الفئات العمرية 60 عاما فأكثر، ممن تجاوزوا ثمانية أشهر من الجرعة الثانية.وأشار العبد العالي إلى إمكانية إضافة فئات أخرى خلال الفترة المقبلة، منوهاً إلى أن وزارة الصحة ستعلن عن أي تحديثات في هذا الشأن.