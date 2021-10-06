"الأوقاف" وهيئة تسوية الأراضي توقعان اتفاقية تعاون لتسجيل الأراضي الوقفية

رام الله - دنيا الوطنوقّع وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، حسام أبو الرب، ورئيس هيئة تسوية الأراضي محمد شراكة، اليوم الأربعاء، اتفاقية تعاون مشترك، لتسجيل وتثبيت الأراضي والأملاك الوقفية.وقال أبو الرب، إن توقيع الاتفاقية جاء في إطار جهود الطرفين لتثبيت تسجيل الأراضي، من خلال مكاتب التسوية وسلطة الأراضي بكافة المحافظات، مؤكدا استعداد الوزارة التام للتعاون من أجل تذليل كافة المعيقات التي تواجه قرارات تثبيت أراضي الوقف وحمايتها وتطويرها.وأطلع أبو الرب، شراكة على واقع الأملاك والأراضي الوقفية في فلسطين، إضافة إلى تشخيص واقع العقارات الوقفية وعددها، والعقود والاتفاقيات المنظمة لها، وجهود الوزارة مع جميع المؤسسات والهيئات ذات العلاقة من أجل حل كافة القضايا العالقة.بدوره، أكد رئيس الهيئة أن العمل في مشاريع التسوية مستمر، وأن الهدف الأسمى للهيئة ضمان حقوق المواطن الفلسطيني في الوطن والشتات، وتذليل كافة العقبات أمام تثبيت ملكية الأراضي الخاصة والعامة والوقفية.وأكد شراكة استعداد الهيئة للتعامل بإيجابية كبيرة بما فيه حفظ الأملاك الوقفية، وذلك لتحقيق رؤية وإستراتيجية الوقف وفق القوانين والأنظمة المتبعة، وقال إنه أعطى تعليماته لكافة مأموري التسوية في مختلف المحافظات، للتعاون مع مدراء الأوقاف كل في منطقته.