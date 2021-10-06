شؤون فلسطينية

الأحمد يلتقي القنصل الاسباني لدى فلسطين

الأحمد يلتقي القنصل الاسباني لدى فلسطين
عزام الأحمد
رام الله - دنيا الوطن
استقبل عزام الأحمد، عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، والمركزية لحركة فتح، ألفونسو ماتيو القنصل العام الاسباني لدى دولة فلسطين في مكتبه صباح اليوم.

وجرى استعراض العلاقات الثنائية الفلسطينية الاسبانية وسبل تعزيزها وتطويرها.

وعبر الأحمد عن شكر وتقدير دولة فلسطين والقيادة الفلسطينية للدعم السياسي والمعنوي والمادي الذي تقدمه اسبانيا للشعب الفلسطيني والدور الإيجابي الذي تقوم به داخل الاتحاد الأوروبي.

كما وضع الأحمد ألفونسو ماتيو بأعمال التوسع الاستيطاني ومصادرة الأراضي وهدم منازل المواطنين واعتداءات قطعان المستوطنين على مزارع المواطنين واقتلاع أشجارهم وحرقها خاصة في موسم قطاف الزيتون واقتحاماتهم للمسجد الأقصى والاعتداء على المواطنين في الشيخ جراح وسلوان وبطن الهوى والعيسوية في القدس واستعرض الأحمد تصدي المواطنين الفلسطينيين لقطعان المستوطنين ولجيش الاحتلال في اعتداءاتهم في إطار المقاومة الشعبية التي ازدادت اتساعاً وتنظيماً من أجل منع المزيد من بناء البؤر الاستيطانية.

وأكد الأحمد على أهمية تجاوب المجتمع الدولي وخاصة الاتحاد الأوروبي مع ما دعا له الرئيس أبو مازن في خطابه أمام الأمم المتحدة مؤخراً بعقد مؤتمر دولي تحت مظلة الأمم المتحدة لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية لإنهاء الاحتلال وتجسيد سيادة الدولة الفلسطينية.

كما دعا الأحمد الى توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وحماية الأسرى من بطش الاحتلال.

وأكد ألفونسو ماتيو على دعم اسبانيا لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره واستقلاله الوطني في إطار حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية.

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